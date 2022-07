Ventoy is een opensourceprogramma waarmee zelfstartende USB-sticks kunnen worden gemaakt. De manier waarop het dat doet, is echter anders dan vergelijkbare tools. De USB-stick hoeft slechts eenmaal geprepareerd te worden en daarna kunnen net zoveel ISO-bestanden op de stick geplaatst worden als er vrije ruimte is. Ventoy maakt zelf automatisch een bootmenu aan voor de aanwezige ISO-bestanden. Ondersteuning is aanwezig voor zowel UEFI- als legacy-boot en het is getest met ruim 940 verschillende ISO-bestanden. De changelog voor versie 1.0.79 ziet er als volgt uit:

Changes in Ventoy 1.0.79: Rollback Super-UEFIinSecureBoot-Disk to v3.3

Support Fedora CoreOS (#1727)

Fix a bug when rhel based distribution has an external kickstart file. (#1717)

Fix a bug that VTOY_LINUX_REMOUNT option doesn't take effect in openSUSE. (#1729)

Fix a bug that autosel option doesn't work (#1716)

Fix a bug for Ventoy2Disk.gtk that reserved space can not contains digit 9. (#1753)

Fix a bug that can not find repo when install Kylin V10SP2 Server.

vtoyboot-1.0.24 release. Notes

languages.json update

New ISO support (total 940+)