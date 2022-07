Blackmagic Design heeft enkele dagen geleden versie 18 van DaVinci Resolve uitgebracht en nu is er een update verschenen die enkele kleine problemen moet verhelpen. DaVinci Resolve is een videobewerkingsprogramma voor Windows, macOS en Linux. Het is beschikbaar in de gratis DaVinci Resolve-uitvoering en de betaalde DaVinci Resolve Studio, die over extra functionaliteit beschikt, zoals de mogelijkheid om in hogere resoluties en frames per second te werken en de mogelijkheid om van extra grafische processoren en OpenFX-plug-ins gebruik te maken. De changelog voor deze uitgave kan hieronder worden gevonden.

What's new in DaVinci Resolve 18.0.1 Addressed issue with incorrectly generated DNxHR cache files.

Addressed issues with grabbing power grade stills in network projects.

Addressed incorrect IDT selection on upgraded ACES projects.

Addressed issues in some Javascript API calls for workflow integrations.

Addressed a Mandelbrot color issue in Fusion on Apple silicon.

Addressed a gain and gamma issue when normalizing Fusion viewers.

Addressed possible gain issues with the duplicate tool in Fusion.

Addressed a blend and jittering issue on duplicate tools with Apple silicon.

General performance and stability improvements.