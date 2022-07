De Mozilla Foundation heeft een derde update voor versie 102.0 van Thunderbird uitgebracht. Thunderbird is een opensourceclient voor e-mail en nieuwsgroepen, met features als ondersteuning voor verschillende mail- en newsaccounts, een spamfilter, spellingscontrole en een aanpasbaar uiterlijk. In versie 102, die op dit moment nog niet als automatische update van versie 91.x wordt aangeboden, heeft onder meer de gebruikersinterface en het adresboek een opfrisbeurt gekregen, is het importeren en exporteren van gebruikersaccounts eenvoudiger gemaakt en is het chat-protocol Matrix toegevoegd. In deze update zijn verder nog de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes Support for Google Talk chat accounts removed Fixes Thunderbird could crash on startup on Windows 11

After compacting folders, new downloaded messages were inaccessible

Marking a message as a Favorite (starred) did not update the thread pane when using Unified Folders

Compose window failed to populate some fields when S/MIME was configured

Non-text attachments has an incorrect "charset=windows-1250" mime header

Messages sent as attachments incorrectly had an "X-Mozilla-Cloud-Part" header

Improved Address Book import/export support in Profile Importer

IMAP stability improvements

Offline cache was unusable for NNTP accounts

Signing S/MIME messages failed

Various UI improvements