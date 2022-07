Versie 1.4.0-5 van GParted live is uitgekomen. Met de Gnome Partition Editor is het mogelijk om een harde schijf te partitioneren en bestaande partities te wijzigen, bijvoorbeeld door een ander bestandssysteem in te stellen of de grootte te veranderen. Het programma is niet groot, maar meestal wordt het in de vorm van een live-cd uitgebracht, zodat het op vrijwel elke computer gebruikt kan worden. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Release Notes The underlying GNU/Linux operating system was upgraded.

This release is based on the Debian Sid repository (as of 2022/Jul/15).

This release is based on the Debian Sid repository (as of 2022/Jul/15). Linux kernel was updated to 5.18.5-1.