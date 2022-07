Sandboxie is een programma waarmee het mogelijk is om onder Windows programma's in een afgeschermde omgeving te draaien. Op die manier zijn wijzigingen die door programma's of webbrowsers worden uitgevoerd, eenvoudig ongedaan te maken, en is er bovendien geen risico dat belangrijke onderdelen van het besturingssysteem worden aangetast. Sandboxie kan worden gebruikt op Windows 7 of hoger en als opensource aangeboden. Het is verkrijgbaar in een classic- en plus-uitvoering. Intern werken ze gelijk, maar die laatste heeft een modernere met Qt gebouwde gebruikersinterface. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen doorgevoerd:

Added Added Swedish translation to Plus UI

Added Vintage View Mode to make sandman UI look just lien sbietrl on the first glance

Added alternative tray menu mechanics

Added ability to auto generate sandbox icons based on the border color Changed Changed box group icon to a dedicated one

Browse content is now available as a side panel in the main window Fixed Fixed DPI issue on Windows 7

Fixed issue with Software Compatibility tab

Fixed issue with OpenKeyPath introduced in build 1.1.1 #2006