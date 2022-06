De Mozilla Foundation heeft versie 91.10.0 van Thunderbird uitgebracht. Thunderbird is een opensourceclient voor e-mail en nieuwsgroepen, met features als ondersteuning voor verschillende mail- en newsaccounts, een spamfilter, spellingscontrole en een aanpasbaar uiterlijk. In versie 91 is onder meer een waarschuwing toegevoegd wanneer er een e-mail naar een mogelijk niet-bestaand adres wordt gestuurd, of als er te veel adressen op de publieke adresregel staan. Verder is er ondersteuning voor CardDAV en is er een native client voor een Mac uitgerust met een Apple Silicon-processor. In deze uitgave zijn er diverse verbeteringen in de gebruikersinterface aangebracht en zijn er enkele beveiligingsproblemen verholpen.

Fixes Various UX and theme improvements

Various security fixes