Versie 7.0.9 van AnyDesk voor Windows is uitgekomen. Met dit programma, dat door oud-medewerkers van TeamViewer wordt ontwikkeld, kan een andere computer worden overgenomen om deze zo op afstand te beheren. Het programma is beschikbaar voor Windows, Linux, FreeBSD, macOS, Android en iOS, al zit niet elk platform op hetzelfde versienummer. Het is gratis voor thuisgebruik; voor commercieel gebruik beginnen de prijzen bij tien dollar per maand. Het maakt dan verder niet uit hoeveel updates er tussentijds uitkomen. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

AnyDesk 7.0.9 (Windows) Fixed Bugs Fixed issue that disabled privacy mode when switching backend accounts

File Transfer Sessions now work with manually typed UA passwords

Fixed Windows XP GUI issues

Fixed possible crash when editing Address book tags

Fixed connection issue when alternative screen background is active on a Windows 7 backend

Fixed wrong look of accept window when a session is reconnected Other Changes Improved wordings in some translations

Improved Drag & Drop behavior in Address Book AnyDesk 6.5.1 (macOS) New features Option to prevent display sleep during outgoing sessions

MDM configuration is enabled for standard client

Added button to security settings that removes all stored previous session profiles

Added separate permissions for file and text transfer via clipboard to the frontend

Added "Recent apps" button support for Android connections Fixed bugs Layout issue in accept window

Clipboard file transfer button in accept window Other changes Improved performance for high-resolution displays

Improved customization options for custom client and MDM