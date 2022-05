Shutter Encoder is een gratis programma waarmee videobestanden kunnen worden bewerkt en geconverteerd. Het heeft een uitgebreide lijst met mogelijkheden, te lang om hier op te noemen. De video onder dit artikel laat in het kort de belangrijkste zien. Het is beschikbaar voor Windows, macOS en Linux, en wordt actief ontwikkeld. Het toont geen advertenties, voegt geen watermerk toe en is vanaf deze versie ook in het Nederlands te gebruiken. De auteur leeft geheel van donaties. Zojuist is versie 16.0 beschikbaar gekomen en de changelog voor die uitgave ziet er als volgt uit:

Changes in version 15.8: Added Polish & Vietnamese languages

Added "25%" & "50%" scaling options

Added value "300" to "XAVC" function

Added "Load at startup:" checkbox from "Settings" window

Added "Preserve subtitles" checkbox for "Cut without re-encoding" function

Added "Preserve metadata" checkbox for "Cut without re-encoding" function

Rebuilt & Optimized "Video Player" window

Renamed "Change input and output point" to "Edit media content"

All display windows are grouped in the "Edit media content" window

Corrected "Web video" download bug

Corrected bug with "Activate the image sequence to:"

Various corrections

Improved "Watch folder"

Improved & Simplified UI

Improved interlacing detection

Various improvements