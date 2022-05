Sandboxie is een programma waarmee het mogelijk is om onder Windows programma's in een afgeschermde omgeving te draaien. Op die manier zijn wijzigingen die door programma's of webbrowsers worden uitgevoerd, eenvoudig ongedaan te maken, en is er bovendien geen risico dat belangrijke onderdelen van het besturingssysteem worden aangetast. Sandboxie kan worden gebruikt op Windows 7 of hoger en als opensource aangeboden. Het is verkrijgbaar in een classic- en plus-uitvoering. Intern werken ze gelijk, maar die laatste heeft een modernere met Qt gebouwde gebruikersinterface. Sinds versie 5.55.19 / 1.0.19 zijn de volgende veranderingen en verbeteringen doorgevoerd:

Release v1.0.21 / 5.55.21 ChangeLog Added Added "FuncSkipHook=FunctionName" option to selectively disable certain function hooks Changed Improved the support certificate entry box

Changing the language no longer requires a restart on Plus UI

Fixed issue with high CPU load when using SbieCtrl to change settings Fixed Fixed issue with Firefox/Chromium browsers that have been compiled with the MinGW toolchain #538

Fixed issues with folder recovery on Plus UI #1840 #1380 Release v1.0.20 / 5.55.20 ChangeLog Fixed Fixed issue with video playback in firefox introduced in the previouse build #1831

Fixed BSOD issue with driver #1811

Fixed issue with editing start restriction entries

Fixed issue with netwirk options tab #1825

Fixed portable mode issue when runnign sandman as admin #1764