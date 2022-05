Firefly III is een in php geschreven webapplicatie waarmee een overzicht van je financiën kan worden bijgehouden. Het kan de data importeren vanuit csv-bestanden, de bunq-api of de Spectre-api. Voor meer informatie verwijzen we naar deze pagina. De ontwikkelaar loopt ook op Tweakers rond en bespreekt zijn applicatie in het Het grote 'Firefly III'-topic. Versie 5.7.5 is enkele dagen geleden verschenen met de volgende aanpassingen:

Version 5.7.5 - Fixed Fixed an issue where missing method names would break the API.

Issue 6040 Could not add or remove money from piggy banks without a target.

Issue 6009 has_no_attachments:true would not return transactions with deleted transactions.

Issue 6050 ja_JP is part of the Docker image Version 5.7.4



Fixed Fixed issue in method names.

Searching for updated_at_before and created_at_before works again.

Issue 6000 Bad math when dealing with multi-currency reconciliation.

Remove unused CSS

Fix bad migration. API Add error code to error message. Version 5.7.3



Fixed Searching for updated_at_before and created_at_before works again.

Issue 6000 Bad math when dealing with multi-currency reconciliation.

Remove unused CSS

Fix bad migration. API Add error code to error message. Version 5.7.2 - Fixed Not configuring email would break registration.

Extra validation on piggy bank amounts.