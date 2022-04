Cpuid, bekend van onder andere CPU-Z, heeft versie 1.46 van HWMonitor uitgebracht. Dit programma is in staat om de waardes uit te lezen van een groot aantal sensors van onder andere moederborden, videokaarten en harde schijven. Informatie zoals temperaturen, spanningen en snelheden van ventilators kunnen dan in een overzichtelijk scherm worden weergegeven. Er is ook een betaalde Pro-versie, die het onder meer mogelijk maakt om andere pc's in het netwerk in de gaten te houden. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen doorgevoerd:

Changes in version 1.46: Improved sensors organization in tree display.

New "max" sensors for CPU VID, CPU core temperatures and CPU core powers.

Glenfly Arise-GT10C0 GPU (Arise).

Intel Core i9-12900T, Core i5-12600T (35W).

Intel Core i7-1280P/1270P/1260P, Core i5-1250P/1240P, Core i3-1220P (28W).

Intel Core i7-1265U/1255U, Core i5 1245U/1235U, Core i3 1215U (15W).

Intel Core i7-1260U/1250U, Core i5 1240U/1230U, Core i3 1210U (9W).

Intel Atom x6427FE, x6425RE, x6425E, x6414RE, x6413E, x6212RE, x6211E, x6200FE (EHL, FCBGA1493).

Intel Pentium J6425, N6415 (EHL, FCBGA1493).

Intel Celeron J6413, N6211 (EHL, FCBGA1493).

Intel Xeon Platinum, Gold and Silver "Ice Lake-SP" (10nm, FCLGA4189).

Preliminary support for Intel Raptor Lake (13th gen).

Preliminary support for Intel ARC 3/5/7 (DG2).

AMD Ryzen 9 6980HX, 6900HX, Ryzen 7 6800H, Ryzen 5 6600H (45W).

AMD Ryzen 9 6980HS, 6900HS, Ryzen 7 6800HS, Ryzen 5 6600HS (35W).

AMD Ryzen 7 5800X3D.

AMD Ryzen 7 5700X, Ryzen 5 5600/5500.

AMD Ryzen 7 6800U, Ryzen 5 6600U (15-28W).

AMD Ryzen 7 5825U, Ryzen 5 5625U, Ryzen 3 5425U (15W).

AMD Ryzen 7 4800U (15W).

AMD Ryzen 3 5300GE, Ryzen 3 PRO 5350GE, Ryzen 5 PRO 5650GE, Ryzen 7 PRO 5750GE (CZN).

AMD Rembrandt & Raphael APUs (RDNA2).

Preliminary support for AMD Phoenix (Zen 4, FP8).

Preliminary support for AMD Raphael (Zen 4).

AMD Radeon RX 6500 XT (Navi 24 XT), RX 6400 (Navi 24 XL).

AMD Radeon RX 6850M XT (Navi 22).

AMD RX 6800S, RX 6700S, RX 6650M, RX 6650M XT (Navi 23).

NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti (GA102-350, 450W).

De volgende downloads zijn beschikbaar:

HWMonitor 1.46 (setup)

HWMonitor 1.46 (zip)