Versie 5.0.6 van Krita is verschenen. Krita is een programma waarmee digitale tekeningen en 2d-animaties kunnen worden bewerkt en gecreëerd, en kan overweg met zowel bitmap- als vectorafbeeldingen. Het programma was voorheen onderdeel van Calligra Suite en wordt ontwikkeld door het KDE-team, maar werkt ook prima onder Gnome of XFCE. Daarnaast zijn er downloads voor Windows, Linux en macOS. In deze update zijn twee problemen verholpen die het programma konden laten vastlopen.

Krita 5.0.6 released Today we release Krita 5.0.6. This is a bug fix release with two crash fixes: A crash when working with vector layers or vector selections and using undo a lot: BUG:447985

A crash deleting a vector layer with an animated transparency mask: BUG:452396