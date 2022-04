Versie 4.9.0 van Matomo is uitgekomen. Matomo is een opensourcealternatief voor Google Analytics. Het maakt gebruik van php en een MySQL-database om zijn werk te doen. De functionaliteit kan eenvoudig worden uitgebreid met plug-ins, waarvan er ruim twintig worden meegeleverd. Natuurlijk kun je deze ook uitzetten als bepaalde functionaliteit niet nodig is. Voor meer informatie over Matomo verwijzen we naar deze pagina. De releasenotes voor deze uitgave zien er als volgt uit:

Matomo 4.9.0 continues our path towards increased reliability and stability. We completed a major overhaul of our Knowledge Base and this release benefits from significant improvements to the discoverability of relevant, timely information to help new users get up and running with Matomo faster, and more experienced users to find features that may be useful.

We have also added a number of useful new features such as new segments for ‘Ecommerce Order Revenue’ and ‘Revenue left in cart’, and small performance improvements and bug fixes. The Vue JS migration has progressed and now includes Tag Manager.

62 tickets have been closed by more than 13 contributors!