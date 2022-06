Versie 8.3.2 van Notepad++ is uitgekomen. Deze uitgebreide teksteditor heeft diverse mogelijkheden die vooral voor programmeurs handig zijn, zoals syntax-highlighting voor onder andere C, C++, Java, html, xml en php. Ook biedt het programma de mogelijkheid om meer dan één document tegelijk te bewerken of één document op twee verschillende plaatsen te onderhouden. Wie de nieuwste versie wil gebruiken, moet deze zelf downloaden. De ingebouwde updater van Notepad++ biedt updates namelijk pas een week na hun verschijnen aan, om eventuele ernstige bugs nog te kunnen oplossen. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Notepad++ v8.3.2 new features and bug-fixes: Fix incorrect message while double clicking on search result regression. (Fix #11215, #11106)

Fix regression: file can’t be saved if it’s set to other charset before. (Fix #11238)

Fix UDL comment config input fields broken regression. (Fix #11239)

Fix UDL dialog crash issue on over 30 created UDL. (Fix #11257)

Add sorting document tab order commands by name, path, type and size under “Window” Menu. (Fix #10393)

Add API NPPM_GETCURRENTLINESTR and variable $(CURRENT_LINESTR) for RunDlg. (Fix #11216)

Support better 2GB+ file (cmdline & session file adaptation). (Fix #11213)

Fix auto-completion sort order problem due to fx icon. (Fix #11233)

Refine auto-saving session on exit behaviour. (Fix #11249)

Enhance performance on exit with certain settings. (Fix #11219)

Fix auto-complete case insensitive not working issue. (Fix #11187)

Fix saving problem (regression) with “Sysnative” alias in x86 binary. (Fix #11196)