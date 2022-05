Hamrick Software heeft versie 9.7.79 van VueScan uitgebracht. Het programma kan worden gebruikt als vervanger van de bij scanners meegeleverde twain-drivers en biedt vaak meer instelmogelijkheden. In veel gevallen kan het programma ook scanners aansturen als de fabrikant zelf geen driver voor het desbetreffende besturingssysteem heeft uitgebracht. Naast scannen kan het ook enkele bewerkingen uitvoeren, zoals crop, sharpen, grain reduction en het aanpassen van de kleurbalans. VueScan is beschikbaar voor Windows, macOS en Linux, en biedt ondersteuning voor ruim 6800 scanners van 42 fabrikanten onder Windows, Linux en macOS. Het programma is te gebruiken in 28 talen, waaronder het Nederlands. Sinds versie 9.7.77 zijn de volgende verbeteringen en veranderingen doorgevoerd:

Changes in VueScan version 9.7.79 Fixed problem with occasional VueScan crashes

Eliminated flickering when scrolling thumbnails

Fixed small problems with thumbnails

Fixed problem with long file names Changes in VueScan version 9.7.78 Added to right-click menu popup on thumbnails Rotate Right, Rotate Left, Flip and Delete have three options ‘This page’ acts on the page selected with a right-click ‘Selected pages’ acts on all selected pages ‘All pages’ acts on all pages Reverse, Interleave, Separate and Swap even/odd act on all pages

Added multi-selection of thumbnails Multi-select using shift key and Up/Down/PageUp/PageDown/Home/End keys Multi-select using shift key and clicking with mouse Add to selection using control key (command key on Mac) and clicking with mouse Reset selection using Up/Down/PageUp/PageDown/Home/End keys Reset selection by clicking on a thumbnail

Fixed problem with drag/drop of thumbnails on Linux

Improved scrolling of thumbnails when dragging near top/bottom

Fixed problem finding some networked scanners (mDNS scanners)