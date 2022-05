Er is met versienummer 7.2 een nieuwe ontwikkelbuild van Wine verschenen. Wine is een opensource-implementatie van de Windows- api en maakt het mogelijk om DOS- en Windows-programma's op Linux, FreeBSD, Solaris en macOS te draaien. Een grote groep ontwikkelaars draagt bij aan Wine en er is voor gekozen om elke twee weken een nieuwe zogeheten ontwikkelversie uit te brengen in plaats van te wachten tot er een aantal nieuwe functies klaar is. Een paar keer per jaar verschijnt er een stabiele uitgave. De database met applicaties die onder Wine werken, al dan niet met behulp van kleine aanpassingen, bevat op het moment van schrijven 28.345 titels. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

What's new in this release: Large scale cleanup to support 'long' type with MSVCRT.

Mono engine updated to version 7.1.1.

More theming fixes in common controls.

Beginnings of a WMA decoder.

Support for 64-bit time_t. Bugs fixed in 7.2 (total 23): 12732: Nota Bene crashes on install

33086: QQ 2013 Beta2: text in input box can't display normally

34326: uplive.exe from TypeEasy crashes

36566: Half-Life's (CD Version) Menu refuses to work after a while

37609: Macromedia Freehand 9 demo hangs during startup

38809: QQ 7.3 Light crashes randomly

40827: VMWare VSphere 4.x/5.x/6.x clients fail to install

44202: undname.c fails to parse symbols with rvalue-reference semantics '&&'

46284: Call of Juarez crashes with unimplemented function d3dx9_29.dll.D3DXSHProjectCubeMap

47463: QQ 9.1.5 crash on start.

48815: user32:win "unexpected 0x738 message" Windows 10 failures

50352: Maximum sockets per process is set very low

50842: The 64-bit msado15:msado15 test crashes

51130: user32:win test_SetActiveWindow() has 2 failures on Vista to Windows 8.1

51392: user32:monitor breaks user32:win

51513: Multiple applications (PG Offline 4.0.907, lessmsi v1.10.0, MIDIopsy 1.2, Quickroute) crash on start with IndexOutOfRangeException with Wine-Mono

51754: Iris Down CountDown Crash at start - dotnet4.5

51798: MAmidiMEmo doesn't start up ("System.resources" is required)

52433: TASInput (Mupen64-RR-Lua): checkbox is not cleared correctly

52436: In Light Blue theme, checkable toggle buttons (BS_AUTOCHECKBOX) look unchecked when hovered

52490: Clipboard.GetText() doesn't work

52494: shell32 progman_dde tests crash if run immediately after prefix creation

52510: alt:V mod for Grand Theft Auto V fails due to missing concrt140._Byte_reverse_table@details@Concurrency@@3QBEB