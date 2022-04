Versie 5.35 van Calibre is uitgekomen. Dit opensource-e-bookbeheerprogramma is beschikbaar voor Windows, Linux en macOS. Het kan onder meer alle relevante informatie en omslagafbeeldingen opzoeken, en e-boeken converteren om ze geschikt te maken voor de diverse soorten e-readers. Verder kan het programma kranten, tijdschriften en nieuwsartikelen op basis van rss-feeds omzetten in e-bookformaat. Ook kunnen met Calibre boeken worden aangeschaft bij de bekende webwinkels. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

New features Coloring/icon rules: Allow creating a rule for date columns that matches *today*. Closes tickets: 1956006.

Kobo driver: Add support for new firmware.

Content server: Show total number of results when searching for books. Closes tickets: 1954890. Bug fixes E-book viewer: Fix searching for text near the end of a chapter sometimes not working. Closes tickets: 1958028.

E-book viewer: Fix auto hyphenation on macOS not rendering the hyphens correctly. Closes tickets: 1954714.

Edit book: Reports: Fix thumbnails of SVG images not rendered.

ODT metadata: Support reading tags from multiple <keyword> elements.

LRF Input: Fix a regression in calibre 5 that broke parsing of some LRF files. Closes tickets: 1958115.

MOBI output: Dont fail if input document contains invalid % based lengths. Closes tickets: 1956097.

AZW3 Input: Handle AZW3 files with incorrect TAGX Offset INDX header fields. Closes tickets: 1955308.

Comic conversion: Fix conversion of comic images that are stored as grayscale images in JPEG format not working when converting to PDF with image processing turned off. Closes tickets: 1956932.

calibredb catalog: Fix --ids and --search options not working for CSV/XML catalogs. Closes tickets: 1955967.

Tag browser: Fix the find box not using all available width. Closes tickets: 1958490.

E-book viewer: Remove books that do not exist from the recently opened book list. Closes tickets: 1956192.

Completion popups: Fix display of items containing line breaks.

Fix line breaks in custom column descriptions not being rendered in their tooltips. Closes tickets: 1956129.

Fix Preferences->Searching->Clear search histories not taking effect till a restart for some search boxes. Closes tickets: 1956088.

Hierarchical entries in user category may not merge correctly in tag browser. Closes tickets: 1955732. New news sources Dw.de by xav

Equestria Daily by Timothee Andres Improved news sources Foreign Affairs

MIT Technology Review

Reuters

Clarin

General Knowledge Today

Popular Science