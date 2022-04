Mozilla heeft een tweede update voor versie 96 van zijn webbrowser Firefox uitgebracht. In versie 96, die tegenwoordig ook in de Microsoft Store te vinden is, heeft Mozilla onder meer verbeteringen aangebracht in de audiokwaliteit, is de processorbelasting van de hoofdtaak flink afgenomen en is de beveiliging tegen Cross-Site Request Forgery aangescherpt. In versie 96.0.2 zijn verder zijn verder nog de volgende drie problemen verholpen:

Fixed: Fixed an issue that caused tab height to display inconsistently on Linux when audio was played (bug 1714276)

Fixed an issue that caused Lastpass dropdowns to appear blank in Private Browsing mode (bug 1748158)

Fixed a crash encountered when resizing a Facebook app (bug 1746084)

Mozilla Firefox 96.0.2 voor Windows (Nederlands)

Mozilla Firefox 96.0.2 voor Linux (Nederlands)

Mozilla Firefox 96.0.2 voor macOS (Nederlands)

Mozilla Firefox 96.0.2 voor Windows (Engels)

Mozilla Firefox 96.0.2 voor Linux (Engels)

Mozilla Firefox 96.0.2 voor macOS (Engels)

Mozilla Firefox 96.0.2 voor Windows (Fries)

Mozilla Firefox 96.0.2 voor Linux (Fries)

Mozilla Firefox 96.0.2 voor macOS (Fries)