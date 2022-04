Hamrick Software heeft versie 9.7.75 van VueScan uitgebracht. Het programma kan worden gebruikt als vervanger van de bij scanners meegeleverde twain-drivers en biedt vaak meer instelmogelijkheden. In veel gevallen kan het programma ook scanners aansturen als de fabrikant zelf geen driver voor het desbetreffende besturingssysteem heeft uitgebracht. Naast scannen kan het ook enkele bewerkingen uitvoeren, zoals crop, sharpen, grain reduction en het aanpassen van de kleurbalans. VueScan is beschikbaar voor Windows, macOS en Linux, en biedt ondersteuning voor ruim 6800 scanners van 42 fabrikanten onder Windows, Linux en macOS. Het programma is te gebruiken in 28 talen, waaronder het Nederlands. Sinds versie 9.7.72 zijn de volgende verbeteringen en veranderingen doorgevoerd:

Changes in VueScan version 9.7.75 More responsive user interface

Significantly faster scanning to PDF files

Significantly faster thumbnail display

Thumbnails refresh properly when window is resized Changes in VueScan version 9.7.74 Further increased speed of reading and writing JPEG files

Speeds up scanning with in-scanner JPEG compression

Fixed problem with creating some multi-page PDF files

Modified ‘Prefs | Disable scanners’ to add ‘Webcams’ option Changes in VueScan version 9.7.73 Increased speed of reading and writing JPEG files by up to six times

Uses the SIMD instructions in Intel, ARM and M1 processors

Also speeds up reading and writing of color PDF files

Works on Windows, Mac and Linux