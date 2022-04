Versie 8.2.1 van Cyberduck is uitgekomen. Dit programma, dat onder een gpl-licentie wordt uitgebracht, is een ftp-, sftp- en webdav-client, en heeft daarnaast ondersteuning voor diverse cloudopslagdiensten die van S3 of de OpenStack-api gebruikmaken. Het programma beschikt over een overzichtelijke interface en ondersteunt technieken als Spotlight, Bonjour, Keychain, Applescript en Growl. Daarnaast kun je gebruikmaken van verschillende, al geïnstalleerde teksteditors, waaronder BBEdit, TextWrangler, TextMate, Mi, Smultron en CSSEdit. Cyberduck is in een groot aantal talen te gebruiken, waaronder het Nederlands. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Fixed: Try all public key algorithms available for a specific key type (SFTP) (#12733)

Add fallback when location query for endpoint URI fails (S3) (#12723)

Failure connecting to bucket with missing virtual host style request support (S3) (#12746)

Fix display scaling issues (Windows) (#12742)