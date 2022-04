Adguard Home versie 0.107.2 is uitgekomen. Met deze software kan er thuis een dns-server worden opgezet om zo onder meer advertenties en malware te blokkeren op het gehele netwerk. Het is daarmee dus vergelijkbaar met Pi-hole. Adguard Home werkt op een machine met Windows, macOS, Linux of FreeBSD, is ook in staat om tegen phishing te beschermen en heeft parental control. Op ons eigen forum kan over het programma worden gediscussieerd. De complete changelog voor deze uitgave kan op deze pagina worden gevonden. Dit zijn in het kort de belangrijkste verbeteringen die sinds versie 0.107.0 zijn aangebracht:

AdGuard Home v0.107.2 Fixed Infinite loops when TCP connections time out (#4042). AdGuard Home v0.107.1 Changed The validation error message for duplicated allow- and blocklists in DNS settings now shows the duplicated elements (#3975). Fixed ipset initialization bugs (#4027).

