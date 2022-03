Versie 1.2.0 van de opensource-ftp-server FileZilla Server is in ontwikkeling en er is een release candidate uitgekomen. FileZilla Server is een kleine en krachtige ftp-server met onder andere ondersteuning voor fxp (het versturen van bestanden van de ene naar de andere ftp-server), beveiligde verbindingen (ssl en tls), gss-authenticatie en Kerberos-encryptie. Voorheen was het programma alleen beschikbaar voor Windows, maar vanaf nu ook voor Linux en macOS. De complete changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

New features: Created Debian and macOS packages

Introduced more finegrained access controls for the mountpoints Bugfixes and minor changes: MSW: Disallow files and directories ending on space or dot

If a user gets disabled, corresponding sessions are now kicked

Let's Encrypt certificates are now only renewed if in use.

The UI now lets you edit users info even if they're disabled.

Fixed support for UNC pathames on Windows

Fixed a few regressions

Autoban now shares state across login sessions, which makes it work as intended.

The UI now clearly shows in the log whenever it has connected with the FileZilla FTP server.