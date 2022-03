Versie 21.3.1 van DBeaver is uitgekomen. Met dit programma kunnen databases worden beheerd. Het kan onder andere queries uitvoeren, en data tonen, filteren en bewerken. Ondersteuning voor de bekende databases, zoals MySQL, Oracle, DB2, SQL Server, PostgreSQL, Firebird en SQLite, is aanwezig. Het is verkrijgbaar in een CE - en EE -smaak, waarbij de eerste zonder kosten als open source te gebruiken is. De enterprisesmaak voegt ondersteuning van verschillende nosql-databases toe, zoals MongoDB, Apache Cassandra en Apache Hive, en bevat verder extra plug-ins en jdbc-drivers. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

Changes in DBeaver version 21.3.1: SQL editor: Auto-completion for tables without alias was fixed Script file name template support was added

Data editor: column filters edit dialog UI was improved

Resource manager: cross-project connection drag-n-drop was fixed

Task manager: task statistics read was fixed

SQL query generator: string values quotation was fixed

Driver manager: Maven artifacts import/edit UI was improved

Connection lock password support was fixed

Navigator: Object filters now support backslash escape Multiple minor UI bugs were fixed

DB2: table organization property was added

PostgreSQL, Greenplum, Redshift: Permission editor UI was fixed (redundant GRANT/REVOKE commands merge) Composite data types support was fixed Execution plan rendering was fixed (“Parallel” scan) Partition tables statistics read was fixed

SQL Server: column data type modifiers generator was fixed

SQLite: table foreign keys editor was added