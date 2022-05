De Mozilla Foundation heeft versie 91.3.0 van Thunderbird uitgebracht. Thunderbird is een opensourceclient voor e-mail en nieuwsgroepen, met features als ondersteuning voor verschillende mail- en newsaccounts, een spamfilter, spellingscontrole en een aanpasbaar uiterlijk. In versie 91 is onder meer een waarschuwing toegevoegd wanneer er een e-mail naar een mogelijk niet bestaand adres wordt gestuurd, of als er te veel adressen op de publieke adresregel staan. Verder is er ondersteuning voor CardDAV en is er een native client voor een Mac uitgerust met een Apple Silicon-processor. Inmiddels wordt vanuit versie 78 een update naar 91 aangeboden. In deze uitgave zijn verder nog de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Fixes Default mail headers were set incorrectly when the value contained a colon (:)

Thunderbird did not send the QUIT command when closing an SMTP connection

Mail tabs could not be closed using the context menu

"Print" context menu was still shown when no message pane was displayed

Windows tray icon did not reappear after restarting Windows Explorer

Compose window attachment drag and drop fixes

Various macOS stability improvements

Drag and Drop area for file attachments on Windows was incorrect

CardDAV address books without a name did not work

Thunderbird tried to refresh disabled and manual-only calendars when the network state changed from offline to online

Various Calendar event dialog fixes

Various security fixes