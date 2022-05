Versie 21.2.4 van DBeaver is uitgekomen. Met dit programma kunnen databases worden beheerd. Het kan onder andere queries uitvoeren, en data tonen, filteren en bewerken. Ondersteuning voor de bekende databases, zoals MySQL, Oracle, DB2, SQL Server, PostgreSQL, Firebird en SQLite, is aanwezig. Het is verkrijgbaar in een CE - en EE -smaak, waarbij de eerste zonder kosten als open source te gebruiken is. De enterprisesmaak voegt ondersteuning van verschillende nosql-databases toe, zoals MongoDB, Apache Cassandra en Apache Hive, en bevat verder extra plug-ins en jdbc-drivers. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

Changes in DBeaver version 21.2.4: Task management UI was redesigned for data transfer, admin tasks and SQL tasks

Data transfer: Bulk load (COPY) support was added for PostgreSQL Cross-database data type mapping was improved for PostgreSQL, Oracle and Sybase Additional variables were added for file name patterns (${year}, ${month}, ${day}, etc) Several fixes in data transfer wizard

Data editor: Geometry values copy-paste operation was fixed Gis viewer: object tooltips were fixed Problem with invalid SRID was resolved Copy from row above/below command was added JSON function were added to virtual columns definition Image viewer flickering was fixed Row count calculation was fixed (bug with distinct select) Composite data types support was fixed (arrays of composite type)

SQL editor: New script template was added (configurable) Tooltip for execution plan explain tab was fixed

Shared jar libraries confioguration was added

Navigator: Quick filter value is now saved between application starts Command line handler was fixed (problem with -reuseWorkspace) Boolean editor UI was fixed (trimmed labels) UI freeze during metadata editors re-open was fixed

Clickhouse: Table statistics read was fixed (thanks to @den-crane) SQL dialect definition was improved (extra keywords)

CockroachDB: query results limit was added

CSV, Athena: database metadata is now read-only

Redshift: geometry edit support was added

Snowflake: driver version is now hardcoded (to avoid problems with MFA authentication)

SQL Server: auto-completion for synonyms was added

Sybase: database statistics info was added