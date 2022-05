De eerste stabiele uitgave van StartAllBack is uitgekomen. Met dit programma kan de vertrouwde startknop, taakbalk, verkenner en contextmenu's in Windows 11 terug worden gebracht. Zoals de naam al doet vermoeden is het van dezelfde maker als StartIsBack++. Een licentie voor het programma kost vijf of negen dollar en mag daarvoor op een of twee computers worden gebruikt. Heb je al een licentie voor StartIsBack++, dan hoeft er slechts anderhalve dollar per computer afgerekend te worden. Hieronder is een opsomming te vinden van de aanpassingen sinds release candidate 5 zijn gemaakt:

StartAllBack 2.9.95 (RC6) Worked around z-order bugs with system modal error dialogs

Fixed Aero Peek invoked on thumbnail control buttons hover

Fixed Task View crash on Dev StartAllBack version 3.0 Added mouse wheel on volume corner icon volume adjustment

Larger flyout menus used on touch displays

Separated disablement / cleanup for apps and recent items lists

Implemented proper policy for Widgets / Chats taskbar icons

Disabled immersive menus with Classic (no DWM somehow) mode

Fixes for install / uninstall with UAC off