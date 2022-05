Voor de vierde keer in korte tijd is er een nieuwe versie van Notepad++ uitgekomen. Deze uitgebreide teksteditor heeft diverse mogelijkheden die vooral voor programmeurs handig zijn, zoals syntax-highlighting voor onder andere C, C++, Java, html, xml en php. Ook biedt het programma de mogelijkheid om meer dan één document tegelijk te bewerken of één document op twee verschillende plaatsen te onderhouden. Wie de nieuwste versie wil gebruiken, moet deze zelf downloaden. De ingebouwde updater van Notepad++ biedt updates namelijk pas een week na hun verschijnen aan, om eventuele ernstige bugs nog te kunnen oplossen. De release notes voor deze uitgave zijn hieronder te vinden.

Version v = 8.1.6; Release release = doNewRelease(v++): while (release.hasRegression()) { release = doNewRelease(v++); }

You may be annoyed by the repetition of new release since v8.1.6, me too.

It’s due to some important modification of file saving functions in previous version (v8.1.6) for fixing file corruption after Microsoft Windows Update restarting PC, and then several related regressions found in v8.1.6 to v8.1.8.

❝ Software and cathedrals are much the same:

first we build them, then we pray.❞

So let’s pray together for not having any regression in v8.1.9.

Notepad++ v8.1.9 bug-fixes: