Versie 5.30 van Calibre is uitgekomen. Dit opensource-e-bookbeheerprogramma is beschikbaar voor Windows, Linux en macOS. Het kan onder meer alle relevante informatie en omslagafbeeldingen opzoeken, en e-boeken converteren om ze geschikt te maken voor de diverse soorten e-readers. Verder kan het programma kranten, tijdschriften en nieuwsartikelen op basis van rss-feeds omzetten in e-bookformaat. Ook kunnen met Calibre boeken worden aangeschaft bij de bekende webwinkels. In versie 5.0 is onder meer de overstap naar Python 3 gemaakt, zijn er diverse verbeteringen in de e-bookviewer aangebracht en is er nu ook een dark mode voor de e-bookviewer en contentserver. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

New features Add support for the new Kobo Sage and Libra 2 e-book reader devices

E-book viewer: Read aloud: Allow right clicking to play/pause reading. Closes tickets: 1946439.

Sending books by e-mail: Preserve non-English characters in attached filenames.

Tab browser: Allow searching for sub-categories by right clicking on them. Closes tickets: 1946560. Bug fixes E-book viewer: Fix cover and full screen images not centered in paged mode when more than one page is displayed per screen.

ToC Editor: Ignore in succession clicks on the OK and Cancel buttons to avoid accidentally closing the window when finishing creating a new entry.

Comments editor: Fix the formatting buttons not showing the current state correctly and fix some keyboard shortcuts not working when more than one comments editor is present in a single window. Closes tickets: 1905479.

Tag browser: Fix renaming of User categories in Virtual libraries. Closes tickets: 1946417.

Make removing large numbers of custom column icons easier. Closes tickets: 1947948. Improved news sources Private Eye

Foreign Policy

Le Monde Diplomatique - cono sur