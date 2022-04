Mozilla heeft een update voor versie 92 van zijn webbrowser Firefox uitgebracht. In versie 92 heeft Mozilla het onder meer mogelijk gemaakt om een https-verbinding automatisch om te zetten naar veiligere HTTPS resource records, is er ondersteuning voor het volledige kleurenspectrum bij het afspelen van video's, is de pagina die wordt getoond bij certificaatfouten verbeterd en is er meer werk gemaakt van het JavaScript-geheugenbeheer, ten gunste van de prestaties en gebruik van de hoeveelheid geheugen. In versie 92.0.1 zijn verder nog de volgende verbeteringen aangebracht:

Fixed Fixes an issue where audio playback was not working on some Linux systems (bug 1730499)

Fixes issues with the findbar close button on different operating systems (bug 1728368)

