Hamrick Software heeft versie 9.7.66 van VueScan uitgebracht. Het programma kan worden gebruikt als vervanger van de bij scanners meegeleverde twain-drivers en biedt vaak meer instelmogelijkheden. In veel gevallen kan het programma ook scanners aansturen als de fabrikant zelf geen driver voor het desbetreffende besturingssysteem heeft uitgebracht. Naast scannen kan het ook enkele bewerkingen uitvoeren, zoals crop, sharpen, grain reduction en het aanpassen van de kleurbalans. VueScan is beschikbaar voor Windows, macOS en Linux, en biedt ondersteuning voor ruim 2600 scanners onder Windows, ruim 2100 onder macOS en 1900 onder Linux. Daarnaast is er ondersteuning voor de raw bestanden van 600 digitale camera's. Het programma is te gebruiken in 28 talen, waaronder het Nederlands. Sinds versie 9.7.62 zijn de volgende verbeteringen en veranderingen doorgevoerd:

Changes in VueScan version 9.7.66 Fixed problem with multi-page PDF files on some systems

Fixed problem with Canon 8600F transparency scans

Fixed problem with Canon LiDE 120 scan quality

Fixed problem with Epson XP-8500

Fixed problem with Canon MB2100 at 1200 dpi

Fixed problem with HP ScanJet 4890 detection Changes in VueScan version 9.7.65 Added support for rotating pages with right-click on thumbnail

Support multi-page thumbnails for PDF, TIFF and JPEG files

Faster loading of thumbnails

Added PDF menu in menu bar

Right-click on thumbnails supports all languages

Fixed problem with thumbnails when changing language

Fixed problems with crashes when producing thumbnails Changes in VueScan version 9.7.64 Reduced file size when ‘Input | Media’ is set to ‘Color text’ Reduces file size between 3x and 5x Works the same as “Line art” in older versions of VueScan Only 8 colors stored in file Can use ‘Color | Threshold’ to adjust colors Can duplicate previous functionality with color scans using ‘Filter | Flatten’

More types of PDF files work with thumbnails

Right-clicking thumbnails display options available for that file type

Fixed a number of thumbnail bugs

When some options change, ‘Save’ and ‘Save+’ buttons reappear Changes in VueScan version 9.7.63 Added support multi-page PDF, TIFF and JPEG thumbnails Displays thumbnail for each page on right side of window Can drag pages to new location to rearrange pages Displayed when ‘Output | XXX multi page’ option is turned on Right click options for PDF and TIFF files: Delete Delete all Reverse Interleave Separate Swap even/odd

Added support for reading some PDF files with ‘Input | Source’ set to “File”

Added support for Fujitsu fi-7300NX

Added support for transparency scans on Canon LiDE 700F on Windows

Fixed problem with Brother MFC-9970CDW

Fixed problem with some Canon DR-series scanners