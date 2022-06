Versie 3.39.0 van LosslessCut is uitgekomen. LosslessCut is een cross-platform en opensourceprogramma waarmee stukken uit video's kunnen worden geknipt. Dit doet het zonder dat de video's worden gedecodeerd en weer gecodeerd, dus het werkt snel en zonder verlies van kwaliteit. Het is ideaal om minder interessante delen uit geschoten beelden van actioncamera's of drones te verwijderen. Ook is het mogelijk om jpg-afbeeldingen van scenes van de video te maken. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

Changes in version 3.39.0: Implement batch file list #89

Implement subtitle viewing #250

Improve tracks screen #482: select/deselect all by type (audio/video/subtitle), deselect / select all tracks option

Support for exporting attachment tracks as files

Per-track disposition, allows for adding cover art to videos #673

Allow remember preview choice (convert to supported format) #829

Improve merge/concat dialog, and don't auto sort by file name #832

Allow colon in filename on linux #830, add "-" to allowed sanitized chars

UI improvements

Preformance enhancement on loading files

Minor improvements and fixes

Language update