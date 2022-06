Mozilla heeft een tweede update voor versie 91 van zijn webbrowser Firefox uitgebracht. In versie 91 heeft Mozilla het onder meer mogelijk gemaakt om op een Microsoft-account in te loggen met Windows single sign-on. Verder zijn er verbeteringen aangebracht in de Total Cookie Protection en wordt er eerst geprobeerd een website via een https-verbinding te laden en pas naar http terug te vallen als dat niet werkt. In versie 91.0.2 zijn verder nog de volgende verbeteringen aangebracht:

Fixed High Contrast Mode is no longer enabled by default when "Increase Contrast" is checked in macOS settings (bug 1726606)

Firefox no longer clears authentication data when purging trackers, to avoid repeatedly prompting for a password (bug 1721084)

De volgende downloads zijn beschikbaar:

Mozilla Firefox 91.0.2 voor Windows (32bit, Nederlands)

Mozilla Firefox 91.0.2 voor Windows (64bit, Nederlands)

Mozilla Firefox 91.0.2 voor Linux (32bit, Nederlands)

Mozilla Firefox 91.0.2 voor Linux (64bit, Nederlands)

Mozilla Firefox 91.0.2 voor macOS (Nederlands)

Mozilla Firefox 91.0.2 voor Windows (32bit, Engels)

Mozilla Firefox 91.0.2 voor Windows (64bit, Engels)

Mozilla Firefox 91.0.2 voor Linux (32bit, Engels)

Mozilla Firefox 91.0.2 voor Linux (64bit, Engels)

Mozilla Firefox 91.0.2 voor macOS (Engels)

Mozilla Firefox 91.0.2 voor Windows (32bit, Fries)

Mozilla Firefox 91.0.2 voor Windows (64bit, Fries)

Mozilla Firefox 91.0.2 voor Linux (32bit, Fries)

Mozilla Firefox 91.0.2 voor Linux (64bit, Fries)

Mozilla Firefox 91.0.2 voor macOS (Fries)