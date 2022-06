Microsoft heeft versie 16.11.1 van Visual Studio 2019 uitgebracht. Deze populaire programmeerontwikkelomgeving beschikt over handige opties om het programmeren in onder andere Visual C++, Visual Basic, C#, F# en Python gemakkelijker te maken. De complete lijst met de veranderingen in de 2019-uitgave kun je nalezen in de bijbehorende releasenotes. In deze update heeft Microsoft de volgende veranderingen en verbeteringen doorgevoerd:

Issues Addressed in this Release Fixes an issue installing the Microsoft.VisualStudio.ScriptedHost.Registry package during Visual Studio installation, which would cause the entire installation to fail.

Unblocked Adding a new SSH Connection through Tools Options