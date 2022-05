Basic is een programmeertaal die origineel stamt uit 1964 maar vele verschillende implementaties, soms ook aangeduid als dialecten, kent door de jaren heen. De naam is een afkorting die staat voor Beginners' All-purpose Symbolic Instruction Code en de taal richtte zich dan ook op eenvoudigheid en directe toepasbaarheid. Op de ZX Spectrum homecomputer kon je onder andere gebruikmaken van Sinclair Basic. Jose Rodriguez is een Python-backendengineer en draagt een warm hart toe aan deze homecomputer en programmeertaal. Daarom is hij meer dan tien jaar geleden gestart met het schrijven van een crosscompiler in Python waarmee Basic-programma's op de pc gecompileerd kunnen worden naar Z80 assembler code voor de ZX Spectrum. Aangezien meerdere homecomputers uit die periode gebruikmaakten van dezelfde Zilog Z80-processor worden ook andere systemen ondersteund zoals Amstrad en MSX. Van deze compiler met de naam ZX Basic is enkele dagen geleden versie 1.15.0 verschenen met de volgende aanpassingen:

Version 1.15.0 Fixed bugs and improved stability, specially with the optimizer

Variables and functions now allow underscore character

Peephole optimizer is now smarter

Compiler now allows config files to avoid repearing cmdline flags

Added #pragma once Version 1.14.1 Fixed bugs and improved stability

Assembler will show a warning on DB truncated values

Input key taps will emit sound (mute then with a POKE)

Little optimizations Version 1.14.0 Added token pasting ## and stringizing # operators to the preprocessor

Warnings and error messages improved with codes

Warnings can now be silenced with -Wxxx (i.e. -W150)

Improved error reporting (files and line numbers)

Improved code generation and optimization

Speed compilation increased by 100%!

Fixed many bugs and improved stability Version 1.13.2 Fix bug with optimizer

Fix crash with some syntax errors

Allow { and } in ASM for 3rd party assemblers

Other minor bugfixes Version 1.13.1 Fix bug with LEN() Version 1.13.0 Fix potential endless compiling

Fix several bugs unused functions

Fix bug with SAVE DATA

Add 2 extra optimization patterns

Fix bug with include file names on warnings

Add --arch=, start of ZX Next backend!