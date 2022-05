Versie 3.37.0 van LosslessCut is uitgekomen. LosslessCut is een cross-platform en opensourceprogramma waarmee stukken uit video's kunnen worden geknipt. Dit doet het zonder dat de video's worden gedecodeerd en weer gecodeerd, dus het werkt snel en zonder verlies van kwaliteit. Het is ideaal om minder interessante delen uit geschoten beelden van actioncamera's of drones te verwijderen. Ook is het mogelijk om jpg-afbeeldingen van scenes van de video te maken. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

Changes in version 3.37.0: Open Settings with cmd-or-control + comma #727

Add timer and close button progressbar to toasts

Updated translations

Offset timestamp transfered from source file by the cut offset of each segment #468 #770

Add languages: Dutch Portugese Finnish Vietnamese Japanese Chinese Simplified / Traditional