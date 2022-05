Versie 8.1.2 van Notepad++ is uitgekomen. Deze uitgebreide teksteditor heeft diverse mogelijkheden die vooral voor programmeurs handig zijn, zoals syntax-highlighting voor onder andere C, C++, Java, html, xml en php. Ook biedt het programma de mogelijkheid om meer dan één document tegelijk te bewerken of één document op twee verschillende plaatsen te onderhouden. Wie de nieuwste versie wil gebruiken, moet deze zelf downloaden. De ingebouwde updater van Notepad++ biedt updates namelijk pas een week na hun verschijnen aan, om eventuele ernstige bugs nog te kunnen oplossen. In deze uitgave zijn de volgende verbeteringen aangebracht:

Notepad++ v8.1.2 bug-fix and improvement: Make dark mode restartless. (Fix #10121)

Activate dark mode in Windows 11. (Fix #10136)

Make Notepad++ dark mode colors customizable: add 6 more color tone choices. (Implement #10128)

Add customizing dynamically dark mode colors capacity (Implement #10145)

Add command line flag -udl=“UDL name” to open a file by applying an existent UDL via its name. (Implement #10102)

Use always current file directory in File Rename dialog. (Fix #10095)

Fix “Remember last used directory” unexpected behaviour. (Fix #10115)

Fix corrupted encoding text on status bar if shortcut assigned to encode command. (Fix #10146)

Add a Save all confirm dialog. (Fix #2124, #9931)

Improve JavaScript auto-completion. (Fix #9858)