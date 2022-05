Versie 21.1.3 van DBeaver is uitgekomen. Met dit programma kunnen databases worden beheerd. Het kan onder andere queries uitvoeren, en data tonen, filteren en bewerken. Ondersteuning voor de bekende databases, zoals MySQL, Oracle, DB2, SQL Server, PostgreSQL, Firebird en SQLite, is aanwezig. Het is verkrijgbaar in een CE - en EE -smaak, waarbij de eerste zonder kosten als open source te gebruiken is. De enterprisesmaak voegt ondersteuning van verschillende nosql-databases toe, zoals MongoDB, Apache Cassandra en Apache Hive, en bevat verder extra plug-ins en jdbc-drivers. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

Changes in DBeaver version 21.1.3: SQL editor: Output/Execution Log panels layout was changed Variables/parameters management panel was added SQL template variables completion was fixed Command for assigning query results to variable was added

Data transfer: Custom transformations were added for table column mapping Referential integrity disablement was added for MySQL, SQL Server and Exasol Column mappings page supports reordering now Data export task editor was fixed (task re-configuration support) Query based data export task now supports query editing Export in HTML format was fixed (extra line breaks) Columns auto-assign button behavior was fixed Execute process after data transfer supports multiple tables export now Mixed case columns auto-mapping was fixed Several problems with NullPointerException during editor opening were fixed

Navigator: Open file: last opened folder is saved between app launches Object filter: special characters escaping was added

MySQL: Data import performance was significantly improved

Oracle: View indexes reading was fixed TNS aliases resolution was improved Data export in SQL format was fixed

PostgreSQL: Database backup/restore in custom format was fixed Database backup validates output file existence

Firebird: query execution plan explain was fixed

Several minor UI bugs were fixed