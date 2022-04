MiniTool heeft enkele dagen geleden versie 12.5 van Partition Wizard uitgebracht. Dit programma, wat in een gratis en diverse betaalde uitvoeringen beschikbaar is, kan worden gebruikt om partities op de harde schijf aan te passen. Zo kunnen de grootte, locatie en type worden aangepast en kunnen partities worden opgesplitst en samengevoegd. Een overzicht van alle mogelijkheden en een vergelijking tussen de gratis en betaalde uitvoeringen is op deze pagina te vinden. De changelog voor versie 12.5 is hieronder te vinden.

What's New Improved FAT32 partition data recovery.

Improved compatibility with SSD drive.

Bug fix for BitLocker partition copy failed.

Pro Platinum Edition added.