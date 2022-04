Versie 5.22 van Calibre is uitgekomen. Dit opensource-e-bookbeheerprogramma is beschikbaar voor Windows, Linux en macOS. Het kan onder meer alle relevante informatie en omslagafbeeldingen opzoeken, en e-boeken converteren om ze geschikt te maken voor de diverse soorten e-readers. Verder kan het programma kranten, tijdschriften en nieuwsartikelen op basis van rss-feeds omzetten in e-bookformaat. Ook kunnen met Calibre boeken worden aangeschaft bij de bekende webwinkels. In versie 5.0 is onder meer de overstap naar Python 3 gemaakt, zijn er diverse verbeteringen in de e-bookviewer aangebracht en is er nu ook een dark mode voor de e-bookviewer en contentserver. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

New features E-book viewer: Allow clicking links in popup footnotes. Closes tickets: 1931646.

Main book list: Scroll per pixel rather than per item by default. Can be returned to previous behavior via Preferences->Tweaks->Control behavior of book list.

Linux: Drop support for the global menu bar. Bug fixes E-book viewer: Fix font sizes specified in absolute units not being honored in locales where the decimal separator is not the period. Closes tickets: 1932152.

E-book viewer: Fix searching for short strings in text with lots of similar entries displaying incorrect matches. Closes tickets: 1931566.

MOBI Output: Fix using percentage units for margins resulting in too large margins when using the tablet output profile. Closes tickets: 1932392.

E-book viewer: Fix back button not working after jumping to a bookmark. Closes tickets: 1931599.

Content server: OPDS feed: Fix incorrect up URL in category group feeds. Closes tickets: 1932992.

Content server: Fix a regression in the previous release that broke editing of series metadata. Closes tickets: 1933559.

E-book viewer: Fix scrolling backwards by screen-fulls not working with very large page margins.

MOBI Input: Fix a regression in calibre 5 that broke processing of Haodoo format files.

Conversion: Fix the smarten punctuation option not applying to inserted jacket page. Improved news sources TheAtlantic.com

Hindu

People Daily