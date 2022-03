Versie 5.20 van Calibre is uitgekomen. Dit opensource-e-bookbeheerprogramma is beschikbaar voor Windows, Linux en macOS. Het kan onder meer alle relevante informatie en omslagafbeeldingen opzoeken, en e-boeken converteren om ze geschikt te maken voor de diverse soorten e-readers. Verder kan het programma kranten, tijdschriften en nieuwsartikelen op basis van rss-feeds omzetten in e-bookformaat. Ook kunnen met Calibre boeken worden aangeschaft bij de bekende webwinkels. In versie 5.0 is onder meer de overstap naar Python 3 gemaakt, zijn er diverse verbeteringen in de e-bookviewer aangebracht en is er nu ook een dark mode voor de e-bookviewer en contentserver. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

New features E-book viewer: Highlights: Make URLs in the notes for highlights clickable.

Book details: Ctrl-clicking on tags now adds them to the existing search instead of replacing it. Closes tickets: 1930136.

E-book viewer: Allow using the back button to return from jumping to a search result Bug fixes Get books: Fix the Kobo store plugin for changes to the website.

Edit book: Fix non breaking spaces in snippets being converted to normal spaces. Closes tickets: 1929827.

ToC Editor: Fix a regression that caused changes to not be saved on machines where running a worker process takes more than ten seconds. Closes tickets: 1930466.

Fix error when changing the "Search the net" URLs for the Content server. Improved news sources Jerusalem Post

Popular Science

Ambito Financiero

Ambito.com

Infobae