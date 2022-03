Versie 10.0.17 van Tor Browser is uitgekomen. Tor staat voor The Onion Router en is een netwerk dat gebruikt kan worden om redelijk anoniem over internet te surfen. Al het tcp-verkeer van gebruikers wordt langs verschillende Tor-routers geleid, waarna het voor de ontvanger vrijwel niet meer mogelijk is om te achterhalen wie de oorspronkelijke verzender was. Binnen het Tor-netwerk is die informatie nog wel aanwezig, zodat antwoorden, uiteraard ook weer via het stelsel van routers, uiteindelijk weer op de juiste plek aankomen. De changelog voor deze uitgave kan hieronder worden gevonden:

This version updates Firefox to 78.11esr. In addition, Tor Browser 10.0.17 updates NoScript to 11.2.8, HTTPS Everywhere to 2021.4.15, and Tor to 0.4.5.8. This version includes important security updates to Firefox for Desktop.

Warning: Tor Browser will stop supporting version 2 onion services later this year. Please see the previously published deprecation timeline. Migrate your services and update your bookmarks to version 3 onion services as soon as possible.

Note: The Android Tor Browser update will be available next week.

The full changelog: