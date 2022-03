Versie 1.17.0 van Syncthing is uitgekomen. Syncthing is een opensourceprogramma waarmee bestanden tussen twee computers kunnen worden gesynchroniseerd. Dit gebeurt net als bij Resilio, voorheen bekend onder de naam BitTorrent Sync, zonder dat er een centrale server tussen zit, zoals dat wel het geval is bij opslagdiensten als bijvoorbeeld Dropbox, Google Drive, OneDrive en iCloud. De software is onder meer beschikbaar voor Windows, Linux, macOS en Android. Ook zijn er packages voor Synology en Qnap. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Syncthing 1.17.0 This release deprecates TLS 1.2 for sync connections; other side should

be Syncthing 1.3.0 or newer, or see insecureAllowOldTLSVersions. Bugfixes: #7592: Web UI doesn't handle long machine names well

#7593: ChaCha priority detection logic broken

#7608: Files ignored on one remote do not get synced

#7649: Incorrect local and global states after ignoring and unignoring files

#7673: bug: cli subcommand is stuck on non-interactive shell

#7677: UTF-8 normalization doesn't work on macOS

#7685: CLI: strconv.ParseInt error when adding new device via CLI

#7699: Sharing receive encrypted folder as receive encrypted with yet another device creates conflicts Enhancements: #7471: Improve UDP hole punching

#7580: Improve logging for service failures

#7594: Consider removing support for TLS <1.3 on sync connections

#7600: Fast connect to new devices following config update

#7636: Improve QUIC performance