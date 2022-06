Versie 21.1.0 van DBeaver is uitgekomen. Met dit programma kunnen databases worden beheerd. Het kan onder andere queries uitvoeren, en data tonen, filteren en bewerken. Ondersteuning voor de bekende databases, zoals MySQL, Oracle, DB2, SQL Server, PostgreSQL, Firebird en SQLite, is aanwezig. Het is verkrijgbaar in een CE - en EE -smaak, waarbij de eerste zonder kosten als open source te gebruiken is. De enterprisesmaak voegt ondersteuning van verschillende nosql-databases toe, zoals MongoDB, Apache Cassandra en Apache Hive, en bevat verder extra plug-ins en jdbc-drivers. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

Changes in DBeaver version 21.1.0: Connection recovery was improved. SSH tunnel infinite reopening cycle was fixed

Data transfer: Insert/replace method configuration was fixed Cross-database column data type mapping was improved

Project settings: corrupted folders configuration fix was added

Legacy status icons were updated

Application launch time was reduced

SQL Editor: Problem with results tab collapse was fixed Dummy NullPointerException and StackOverflowError errors were fixed

Data editor: LOB viewer shows error dialog on data load errors now

CLI: reuseWorkspace parameter handler was fixed

SQL Server: Extended properties editor was added New row insert for tables with calculated columns was fixed

Oracle: synonyms search is now configurable

PostgreSQL: User password change feature was added Domain arrays support was fixed Role DDL now contains permissions information Sequences DDL was fixed VARBIT data type support was fixed Default database switch was fixed

MySQL: user rename feature was added

Exasol: schema refresh was fixed

Informix: Table statistics feature was added Function parameters read was fixed

Snowflake: metadata read was fixed for case-sensitive schema names

BigQuery: driver version was upgraded

Bundled Java updated to version 11.0.11

Many minor UI bugs were fixed