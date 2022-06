Adguard Home versie 0.106.3 is uitgekomen. Met deze software kan er thuis een dns-server worden opgezet om zo onder meer advertenties en malware te blokkeren op het gehele netwerk. Het is daarmee dus vergelijkbaar met Pi-hole. Adguard Home werkt op een machine met Windows, macOS, Linux of FreeBSD en is ook in staat om tegen phishing te beschermen en heeft het parental control. Op ons eigen forum kan over het programma worden gediscussieerd. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

Added Support for reinstall ( -r ) and uninstall ( -u ) flags in the installation script (#2462).

) and uninstall ( ) flags in the installation script (#2462). Support for DHCP DECLINE and RELEASE message types (#3053). Changed Add microseconds to log output. Fixed Intermittent "Warning: ID mismatch" errors (#3087).

Error when using installation script on some ARMv7 devices (#2542).

DHCP leases validation (#3107, #3127).

Local PTR request recursion in Docker containers (#3064).

Ignoring client-specific filtering settings when filtering is disabled in general settings (#2875).

Disallowed domains are now case-insensitive (#3115).

Other minor fixes and improvements.