Hamrick Software heeft versie 9.7.54 van VueScan uitgebracht. Het programma kan worden gebruikt als vervanger van de bij scanners meegeleverde twain-drivers en biedt vaak meer instelmogelijkheden. In veel gevallen kan het programma ook scanners aansturen als de fabrikant zelf geen driver voor het desbetreffende besturingssysteem heeft uitgebracht. Naast scannen kan het ook enkele bewerkingen uitvoeren, zoals crop, sharpen, grain reduction en het aanpassen van de kleurbalans. VueScan is beschikbaar voor Windows, macOS en Linux, en biedt ondersteuning voor ruim 2600 scanners onder Windows, ruim 2100 onder macOS en 1900 onder Linux. Daarnaast is er ondersteuning voor de raw bestanden van 600 digitale camera's. Het programma is te gebruiken in 28 talen, waaronder het Nederlands. In deze uitgave zijn de volgende verbeteringen en verbeteringen doorgevoerd:

Changes in VueScan version 9.7.54: Only shows ‘Save’ button if cropped area hasn’t been saved or if it’s been rotated or mirrored

(‘File Save image’ and ‘File Save image+’ are always available)

When file name entered with ‘@’ button, doesn’t add path if same as default folder

Changed ‘Prefs External viewer’ to a checkbox

Changed ‘Prefs Viewer” to allow ‘folder’ as an option

Always show tips the first time after installation

Updated Polish translation

Fixed problem with some AirPrint scanners

Fixed problem with Epson WF-3720

Fixed problem with Canon MX450 at 1200 dpi

Fixed problem with viewer sometimes being started after a preview