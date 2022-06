Microsoft heeft een nieuwe versie van PowerToys uitgebracht. De PowerToys zijn een verzameling kleine programma's voor powerusers. Er waren PowerToys voor Windows 95 en Windows XP en sinds halverwege 2019 is Microsoft ook bezig met de ontwikkeling van een versie voor Windows 10. Op dit moment is er nog maar een klein aantal programma's in de verzameling, waaronder FancyZones, Windows key shortcut guide, PowerRename, PowerToys Run en Keyboard Manager. In deze uitgave zijn de volgende verbeteringen aangebracht:

Release v0.37.2 This is patch release to fix two regression bugs in 0.37.0 we deemed important for stability based on user feedback. #11068 - Power Rename freezes & resets explorer.exe after latest update

#11162 - Event handle leak in PowerToys.KeyboardManagerEngine.exe