Er is met versienummer 6.8 een nieuwe ontwikkelbuild van Wine verschenen. Wine is een opensource-implementatie van de Windows- api en maakt het mogelijk om DOS- en Windows-programma's op Linux, FreeBSD, Solaris en macOS te draaien. Een grote groep ontwikkelaars draagt bij aan Wine en er is voor gekozen om elke twee weken een nieuwe zogeheten ontwikkelversie uit te brengen in plaats van te wachten tot er een aantal nieuwe functies klaar is. Een paar keer per jaar verschijnt er een stabiele uitgave. De database met applicaties die onder Wine werken, al dan niet met behulp van kleine aanpassingen, bevat op het moment van schrijven 27.876 titels. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

What's new in this release: Libraries installed into architecture-specific subdirectories.

Secur32 library converted to PE.

Support for Map object in JavaScript. Bugs fixed in 6.8 (total 35): 11833: GroupMail 5.x crashes when creating new message

19756: Date/time picker doesn't notify app about checkbox changes (TaskCoach: Cannot add new task with a due date)

22327: Cannot install PGV demo for Windows using a clean wineprefix.

24893: File/folder context menus have missing options (Explorer++, Double Commander)

26189: Crysis Wars Dedicated Server no longer shows console on start under X

28372: Ubuntu Skin Pack 5.0-XP installer crashes

35102: Qvodplayer 3.5 Crashes on start

35539: Proteus 8 demo fails to install

37375: Visual C++ 2005 Express SP1 install fails

39841: IShellFolder.CreateViewObject() doesn't support IID_IContextMenu (Double Commander "Error: invalid parameter" when right-clicking on an empty space)

40227: LibreOffice 5.1.0 crashes when trying to run any Office program

40382: CUEcards 2000 (v2.37) takes a lot of time to return with search results

40823: Stone Giant demo crashes after launch

41318: Sins of a Solar Empire: Rebellion requires binormal vectors support in D3DXComputeTangentFrameEx

46948: Characters in The Sims Complete Collection render completely white

49697: Age of Empires II (SafeDisc 1.x) fails to start since 3.0-rc

49763: ALOTInstaller crashes

49977: FIFA 11 Demo fifaconfig crashes when pressing Exit button

49989: Samsung Dex installer crashes

50006: The intro in The Sims Complete Collection gets played too fast

50026: Powershell Core needs ntdll.RtlQueryProcessPlaceholderCompatibilityMode when run in win10 mode

50117: winedbg --gdb doesn't work

50396: Sacred Gold: wrong z-order or something else

50503: Diablo 1: Game crashes after intro videos

50961: Swtor game crash on splash screen 6.6

50963: NtCreateUserProcess occasionally fails with STATUS_IMAGE_NOT_AT_BASE

50980: Royal Quest: "out of memory" and other errors

50992: Star Citizen crashes on unimplemented function advapi32.dll.QueryTraceA

51028: Solid Edge 2021 Academic Edition: crash on startup

51041: Scalable fonts with fsCsb[0] == 0 are not enumerated correctly

51057: `winetricks -q mfc42` fails

51067: ToolTaskTest:Execute_2 test fails on x86_64

51070: Wine fails to create or update prefix

51076: demangle_datatype in ucrtbase crash in vc2019 x86 mode

51082: Regression: Powershell Core installs in wrong directory