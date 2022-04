Versie 3.34.3 van LosslessCut is uitgekomen, als opvolger van 3.33.1. LosslessCut is een cross-platform en opensourceprogramma waarmee stukken uit video's kunnen worden geknipt. Dit doet het zonder dat de video's worden gedecodeerd en weer gecodeerd, dus het werkt snel en zonder verlies van kwaliteit. Het is ideaal om minder interessante delen uit geschoten beelden van actioncamera's of drones te verwijderen. Ook is het mogelijk om jpg-afbeeldingen van scenes van de video te maken. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

Changes in version 3.34.3: Notify user about rotation in MKV #661

EDL import. Only supports type=0 (cut)

improve tracks screen

export single track

Remove merge/separate from settings (it is now in the main UI) #480

enable Korean