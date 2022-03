Versie 2021.3.0 van Home Assistant Core is uitgebracht. Home Assistant Core is een opensourceplatform voor home-automation dat draait onder Python 3. Het draait via Hassbian op een Raspberry Pi 3 of een Linux-, macOS- of Windows-computer. Het ondersteunt het detecteren van apparaten, zoals Philips Hue, Belkin WeMo-schakelaars, Mr. Coffee-koffiezetapparaten, de slimme schakelaars van IKEA en het mqtt-protocol. Daarnaast kan het waar mogelijk deze apparaten aansturen en automatisering toepassen. Voor meer informatie verwijzen we naar deze pagina en ons eigen Forum. Deze uitgave bevat onder meer een nieuwe Z-Wave-integratie, er is ondersteuning voor Python 3.9 toegevoegd en de applicatie is beter geworden in het herkennen van apparaten op het netwerk. De volledige release notes zijn hier te vinden, dit is de aankondiging voor deze uitgave:

Home Assistant Core 2021.3! And my oh My Home Assistant! I’m super excited for this release! 13 Brand new integrations! Z-Wave JS is moving forward with an almost insane development speed; thank you all for jumping into it as well!

For me, this release is about two things. My Home Assistant and some super slick new UI features for everything related to service calls. What it is; is explained down below, but both are just a leap forward in: making things easier.