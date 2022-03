Versie 21.0 van DBeaver is uitgekomen. Met dit programma kunnen databases worden beheerd. Het kan onder andere queries uitvoeren, en data tonen, filteren en bewerken. Ondersteuning voor de bekende databases, zoals MySQL, Oracle, DB2, SQL Server, PostgreSQL, Firebird en SQLite, is aanwezig. Het is verkrijgbaar in een CE - en EE -smaak, waarbij de eerste zonder kosten als open source te gebruiken is. De enterprisesmaak voegt ondersteuning van verschillende nosql-databases toe, zoals MongoDB, Apache Cassandra en Apache Hive, en bevat verder extra plug-ins en jdbc-drivers. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

Main changes since 7.3: Big number of improvements in data transfer tool (insert or update, types mapping, ordering, etc)

Spatial viewer: 3D objects support, custom tiles, SQLite support

SQL editor panels (log, output, result tabs, toolbars) were significantly redesigned

MacOS: a lot of UI rendering bugs were fixed, BigSur support added

A lot of database-specific issues were resolved and new features were added

All packages now include Java (no need to install it separately)

New databases: Trino, PostgreSQL for Google Cloud Changes since 7.3.5: MacOS: data grid renderer was fixed (bug with mess coloring)

Linux: package for ARM arch was added

Data transfer: Multiple tables export ordering was improved Tables manual reorder support was added

MySQL: Events editor was added mysqldump command line parameters now respect client and server versions

Oracle: tables statistics calculation was fixed

PostgreSQL: array data types resolution was fixed

Firebird: system objects detection was improved

BigQuery: driver version was upgraded

Exasol: SQL editor now supports LUA scripts (thanks to @Sargul)

Clickhouse: driver version was upgraded (SQL parser fix)

Redshift: bug with data types reading was fixed

Problem with “Tip of the day” popup was fixed

ERD: bug with broken notes layout after refresh was fixed

Action icons rendering was fixed on Linux

Many minor UI bugs were fixed